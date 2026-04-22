SERNIC apreende toneladas de precursores químicos em Boane

Uma operação de grande envergadura realizada pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) resultou no desmantelamento de um laboratório de produção de estupefacientes, localizado num armazém em Mulotane-Bill, no município de Boane, na província de Maputo.
Durante a apresentação do caso, o SERNIC revelou que foram apreendidas cerca de 10 toneladas de substâncias em pó e 2 mil litros de ácidos líquidos, que, após testes laboratoriais, foram confirmados como precursores químicos essenciais para a fabrico de drogas sintéticas. O cenário encontrado ilustra a sofisticação da rede criminosa que operava na região.
A descoberta do laboratório é o resultado de um trabalho de investigação meticuloso, que culminou na detenção de três indivíduos no dia 11 de Abril. Entre os detidos, encontram-se dois cidadãos de nacionalidade mexicana, com ligações ao temido Cartel de Sinaloa, conforme indicado pelas autoridades. Também foi detido um cidadão moçambicano, identificado como Adriano Tamele, considerado uma peça-chave na estrutura criminosa estabelecida no país.
O porta-voz do SERNIC, Hilário Lole, afirmou que a operação está directamente relacionada a diligências em curso, com a prioridade de identificar outros membros da rede e desarticular completamente as ramificações deste grupo, que pretendia utilizar Moçambique como base para a produção de substâncias ilícitas.
As autoridades policiais reafirmaram que o caso permanece sob investigação activa e que mais detalhes serão compartilhados com a opinião pública à medida que o processo de instrução avançar. A operação destaca a necessidade de vigilância contínua contra o tráfico de drogas e a presença de redes criminosas internacionais no território moçambicano.