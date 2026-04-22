SERNIC apreende toneladas de precursores químicos em Boane

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Uma operação de grande envergadura realizada pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) resultou no desmantelamento de um laboratório de produção de estupefacientes, localizado num armazém em Mulotane-Bill, no município de Boane, na província de Maputo.

Durante a apresentação do caso, o SERNIC revelou que foram apreendidas cerca de 10 toneladas de substâncias em pó e 2 mil litros de ácidos líquidos, que, após testes laboratoriais, foram confirmados como precursores químicos essenciais para a fabrico de drogas sintéticas. O cenário encontrado ilustra a sofisticação da rede criminosa que operava na região.

A descoberta do laboratório é o resultado de um trabalho de investigação meticuloso, que culminou na detenção de três indivíduos no dia 11 de Abril. Entre os detidos, encontram-se dois cidadãos de nacionalidade mexicana, com ligações ao temido Cartel de Sinaloa, conforme indicado pelas autoridades. Também foi detido um cidadão moçambicano, identificado como Adriano Tamele, considerado uma peça-chave na estrutura criminosa estabelecida no país.

O porta-voz do SERNIC, Hilário Lole, afirmou que a operação está directamente relacionada a diligências em curso, com a prioridade de identificar outros membros da rede e desarticular completamente as ramificações deste grupo, que pretendia utilizar Moçambique como base para a produção de substâncias ilícitas.

As autoridades policiais reafirmaram que o caso permanece sob investigação activa e que mais detalhes serão compartilhados com a opinião pública à medida que o processo de instrução avançar. A operação destaca a necessidade de vigilância contínua contra o tráfico de drogas e a presença de redes criminosas internacionais no território moçambicano.