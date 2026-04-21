Boko Haram ameaça executar mais de 400 reféns na Nigéria

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O grupo extremista Boko Haram lançou uma grave ameaça na Nigéria, afirmando que mais de 400 reféns, incluindo mulheres e crianças, serão executados caso o governo não pague um resgate superior a R$ 18,5 milhões dentro de um prazo de 72 horas.

Em um vídeo enviado à mídia local, integrantes do grupo armados e com o rosto coberto emitiram o ultimato, afirmando que, se a quantia não for paga, as vítimas “desaparecerão para sempre”. O porta-voz do grupo, que aparece nas imagens, declarou que esta é a “primeira e última mensagem”, deixando claro que o tempo para a resposta é limitado.

Um dos membros do grupo advertiu: “Se nossas exigências não forem atendidas, transferimos essas vítimas para outros locais”, enfatizando que a ordem é em nome de Alá e que o prazo estabelecido deve ser rigorosamente respeitado.

Até o momento, não houve manifestação oficial do governo nigeriano em resposta a esta ameaça. A situação levanta sérias preocupações sobre a segurança dos reféns e a eficácia das medidas de combate ao extremismo na região. A comunidade internacional observa atentamente a evolução deste caso, que destaca a contínua luta da Nigéria contra o terrorismo e a violência extremista.