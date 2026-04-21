Trump considera improvável estender cessar-fogo com o Irão

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a prorrogação do cessar-fogo com o Irã é “altamente improvável”, a menos que um acordo definitivo seja alcançado entre as partes.

O norte-americano também enfatizou que o bloqueio dos EUA na região do Estreito de Ormuz permanecerá em vigor até que um acordo seja completamente finalizado.

“É altamente improvável que eu estenda”, afirmou Trump em entrevista à Bloomberg, acrescentando que não será pressionado a aceitar um acordo desfavorável. “Temos todo o tempo do mundo”, completou.

O cessar-fogo, acordado entre os Estados Unidos e o Irã no dia 7 deste mês, possui uma duração de duas semanas, com o prazo para expiração marcado para esta quarta-feira (22).

As negociações diplomáticas entre os dois países continuam incertas. O Irã, por sua vez, indicou que ainda não decidiu se enviará representantes ao Paquistão, após a Marinha americana ter sequestrado uma embarcação iraniana que tentava atravessar o bloqueio dos EUA no Golfo do Omã. O porta-voz da chancelaria iraniana, Esmail Baqaei, afirmou: “Não há planos e nenhuma decisão foi tomada a este respeito”.

No domingo, militares dos EUA interceptaram o navio M/V Touska, de bandeira iraniana, alegando que a embarcação desobedeceu a avisos para retornar durante um período de seis horas.

Do lado americano, Trump mencionou que o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, já está a caminho de Islamabad, capital do Paquistão, para participações nas conversas com o Irã. A delegação americana também inclui o enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

A situação continua a evoluir, com a comunidade internacional a observar atentamente os desdobramentos nas relações entre os dois países.