Irã condiciona negociações ao fim do bloqueio dos Estados Unidos

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Teerão manifestou sua disposição para iniciar a próxima ronda de negociações com os Estados Unidos, condicionando esse diálogo ao levantamento do bloqueio naval imposto aos portos iranianos.

A declaração foi feita pelo embaixador iraniano Amir-Saeid Iravani, nesta quarta-feira, em entrevista ao meio de comunicação iraniano Shargh.

“Os Estados Unidos devem pôr fim à sua ‘violação do cessar-fogo’ antes de qualquer nova ronda de negociações”, afirmou Iravani, que representa o Irã na Organização das Nações Unidas (ONU), conforme reportado pela Al Jazeera.

O embaixador destacou que, uma vez que o bloqueio seja levantado, as negociações poderão ocorrer em Islamabad. Ele enfatizou a intenção de Teerão de seguir uma via diplomática, mas também advertiu que a possibilidade de um conflito continua em aberto, caso os Estados Unidos “procurarem a guerra”.

“O Irã está preparado para qualquer cenário. Não fomos nós que iniciámos a agressão militar. Se eles procuram uma solução política, estamos prontos. Se procuram a guerra, o Irã também está preparado para isso”, garantiu Amir-Saeid Iravani.

É importante recordar que o cessar-fogo temporário, declarado durante a ofensiva que os Estados Unidos e Israel lançaram contra o Irã em 28 de Fevereiro, expira nesta quarta-feira. A situação permanece tensa, com a comunidade internacional a acompanhar de perto os desenvolvimentos nas relações entre o Irã e os EUA, bem como as implicações para a segurança regional.