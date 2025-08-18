Sociedade Empresas na Zambézia devem mais de 200 milhões de meticais ao INSS

Empresas na Zambézia devem mais de 200 milhões de meticais ao INSS


Na província da Zambézia, as empresas em operação acumularam uma dívida superior a duzentos milhões de meticais ao Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) devido à falta de canalização dos descontos dos trabalhadores.

Este montante resulta da inadimplência de mais de nove mil e seiscentas empresas de diversos sectores.

As informações foram apresentadas na quarta-feira em Quelimane pela Delegada Provincial do INSS na Zambézia, Célia Sabonte, que destacou a gravidade da situação financeira das empresas em relação à segurança social.

Para facilitar o pagamento da dívida, o INSS está a implementar medidas que incluem o perdão de multas e a redução dos juros de mora, com o intuito de incentivar as empresas a regularizarem a sua situação.

No mesmo dia, o INSS na Zambézia organizou um seminário para divulgar o novo decreto que estabelece o perdão de multas, visando sensibilizar os empresários sobre a importância da regularização dos seus compromissos com a instituição.

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