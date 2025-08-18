Empresas na Zambézia devem mais de 200 milhões de meticais ao INSS

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Na província da Zambézia, as empresas em operação acumularam uma dívida superior a duzentos milhões de meticais ao Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) devido à falta de canalização dos descontos dos trabalhadores.

Este montante resulta da inadimplência de mais de nove mil e seiscentas empresas de diversos sectores.

As informações foram apresentadas na quarta-feira em Quelimane pela Delegada Provincial do INSS na Zambézia, Célia Sabonte, que destacou a gravidade da situação financeira das empresas em relação à segurança social.

Para facilitar o pagamento da dívida, o INSS está a implementar medidas que incluem o perdão de multas e a redução dos juros de mora, com o intuito de incentivar as empresas a regularizarem a sua situação.

No mesmo dia, o INSS na Zambézia organizou um seminário para divulgar o novo decreto que estabelece o perdão de multas, visando sensibilizar os empresários sobre a importância da regularização dos seus compromissos com a instituição.