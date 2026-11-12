UEM recebe concerto de Assa Matusse com participação de convidados especiais

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A renomada cantora Assa Matusse irá realizar um concerto no próximo sábado, dia 14 de Novembro, no Campus da Universidade Eduardo Mondlane (UEM).

O evento promete ser uma celebração da música moçambicana e contará com a presença de convidados especiais, entre os quais se destacam Duas Caras, Rosália Mboa e Zico.

A animação do espectáculo ficará a cargo do DJ Tarico Ellputo, que, com a sua energia contagiante, pretende aquecer o ambiente e proporcionar uma experiência memorável ao público.

Os bilhetes já estão disponíveis e os organizadores esperam uma grande afluência, dado o prestígio de Assa Matusse na cena musical moçambicana.