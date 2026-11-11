Mural em homenagem a Xidimingwana transforma a paisagem de Maputo aos 90 anos do músico

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A figura emblemática do músico moçambicano Xidimingwana, cujo nome verdadeiro é Domingos Matias Honwana, passou a ser parte integrante da paisagem da capital moçambicana com a inauguração de um mural no Prédio Salazar, na Malhangalene.

A cerimónia, que contou com a presença do presidente do Conselho Municipal de Maputo, Rasaque Manhique, enquadrou-se nas comemorações do 139.º aniversário da elevação da cidade.

O mural, da autoria do artista plástico Sebastião Coana, surge como resposta a um desafio proposto pelo Conselho Municipal de Maputo e representa uma fusão de duas gerações artísticas. A obra não apenas celebra o legado de um dos ícones da marrabenta, mas também propõe uma nova interpretação do seu percurso, transmitida através da visão contemporânea do artista.

Xidimingwana, que celebra 90 anos de vida em 2023, começou sua jornada musical na infância, aprendendo a tocar uma guitarra artesanal conhecida como xigogogwani. Desde então, a sua carreira tem sido marcada por uma influência significativa, contando histórias e ritmos que travessaram diferentes épocas e impactaram numerosas gerações.

O presidente da Comissão Executiva do Millennium bim, Rui Pedro, salientou a importância da homenagem, afirmando que Xidimingwana ocupa um lugar especial na cultura nacional. O mural, segundo Rui Pedro, não só perpétua a memória do artista, mas também convida novas audiências a descobrir e apreciar a profundidade da sua obra.

O mural, agora visível aos transeuntes, torna-se um espaço de diálogo entre a música, a pintura e a vida urbana, proporcionando uma forma ímpar de celebrar a história musical de Moçambique. Com esta iniciativa, o Millennium bim junta-se aos esforços do Conselho Municipal de Maputo e de Sebastião Coana, reforçando o compromisso com a valorização da arte moçambicana.

O mural situado na Malhangalene serve, assim, como um elo entre o passado e o presente, funcionando como um ponto de encontro para aqueles que já conhecem e para aqueles que têm a oportunidade de explorar o universo de Xidimingwana pela primeira vez.