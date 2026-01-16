Pelo menos quatro feridos em explosão num edifício nos Países Baixos

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Uma forte explosão num edifício no centro de Utrecht, nos Países Baixos, provocou um grande incêndio e resultou em pelo menos quatro feridos, de acordo com informações das autoridades locais.

A polícia recebeu múltiplas chamadas a relatar a explosão no início da tarde, pouco antes das 15:30 horas locais. O incêndio que se seguiu propagou-se rapidamente, levando os bombeiros a elevar o nível de intervenção para “grande incêndio”.

As autoridades confirmaram que pelo menos quatro pessoas ficaram feridas e apelaram à população para manter distância do local do incidente e auxilie no trabalho das equipas de emergência.

A área foi isolada pelas forças de segurança, que mobilizaram bombeiros, paramédicos e equipas de protecção civil para o local. As autoridades activaram o protocolo de emergência, que prevê a coordenação de serviços de emergência, mesmo em áreas adjacentes ao local afectado.

As causas da explosão ainda estão a ser investigadas, mas a situação permanece sob controlo das autoridades.