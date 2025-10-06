Eni investe 130 milhões de dólares em nova Central Térmica de Temane

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A petrolífera italiana Eni, responsável pela plataforma Flutuante de Gás Natural Liquefeito (FLNG) no Coral Sul, na bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, anunciou a construção de uma Central Térmica no posto administrativo de Temane, no distrito de Inhassoro, em Inhambane.

O investimento, estimado em cerca de 130 milhões de dólares, permitirá gerar uma capacidade de 75 MegaWatts (MW) e será implementado pela Electricidade de Moçambique, a empresa pública responsável pela gestão da electricidade no país.

O Presidente da República, Daniel Chapo, salientou que este projecto irá fortalecer a capacidade nacional de geração de energia, promovendo a segurança energética e impulsionando a economia moçambicana. Essas afirmações foram feitas durante a cerimónia de assinatura da Decisão Final do Investimento (DFI), que permite a aplicação de cerca de 7,2 mil milhões de dólares na construção da FLNG, a ser ancorada no Coral Norte, na mesma bacia.

Chapo também destacou o empenho da Eni em desenvolver a cadeia de produção de biocombustíveis, apoiando a produção agrícola local. Este projecto deve gerar emprego e renda para milhares de camponesas que farão parte da cadeia de fornecimento.

A nova Central Térmica de Temane será complementada pela construção de outra unidade, actualmente em fase de conclusão, com uma capacidade de 450 MW e um custo orçado em 650 milhões de dólares. Este projecto é liderado pela empresa inglesa Globelec, que conta também com a colaboração da empresa sul-africana Sasol e da Electricidade de Moçambique.

Claudio Descalzi, director-executivo da Eni, afirmou que a empresa se posiciona como um parceiro de longo prazo, comprometida com o desenvolvimento e a prosperidade de Moçambique. Ele reiterou a importância do envolvimento da Eni na criação de empregos através do cultivo de sementes oleaginosas para biorrefinação, juntamente com agricultores locais.

Neste sentido, a Eni manifesta o seu orgulho em estabelecer um legado de iniciativas sustentáveis, projectadas para provocar um impacto positivo e duradouro em Moçambique.