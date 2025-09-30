Moçambique e Tailândia visam reforçar parceria em agricultura e mineração

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A Tailândia manifestou a sua disposição para fortalecer a cooperação bilateral com Moçambique, especialmente no sector agrícola, bem como para solidificar as relações entre os dois países.

A afirmação foi feita pelo embaixador tailandês acreditado em Moçambique, Soradjak Puranasamriddhi, após uma audiência com o Presidente da República, Daniel Chapo, que marcou o término do seu mandato. Durante a audiência, o embaixador apresentou os cumprimentos de despedida ao chefe de Estado moçambicano.

O diplomata sublinhou que a Tailândia possui diversas técnicas agrícolas que anseia compartilhar com Moçambique. Ele recordou as declarações de Chapo, proferidas durante uma palestra no ano anterior, onde enfatizou a mecânica agrícola como uma necessidade urgente para o país.

Puranasamriddhi destacou que a Tailândia tem investido na mecanização da agricultura em Moçambique, visando contribuir para a concretização deste objectivo, o que, segundo ele, irá fortalecer a colaboração entre os dois povos.

O embaixador notou que tanto a Tailândia como Moçambique beneficiam de climas semelhantes e afirmou que o seu país se tornou um dos líderes globais na exportação de produtos alimentares, em grande parte devido às estratégias de agricultura moderna e mecanizada.

Durante a conversa, os dois líderes também abordaram a exploração de recursos minerais e energia. O embaixador tailandês referiu que a Tailândia é um dos principais produtores de rubis no mundo e destacou a qualidade dos rubis moçambicanos, reconhecendo que Moçambique é um dos maiores produtores das melhores pedras preciosas.

Puranasamriddhi expressou a expectativa de que, num futuro próximo, os dois governos possam colaborar na exploração de minérios. Ele manifestou o desejo de ver uma delegação moçambicana presente em Bangkok para o 3º Comité de Comércio, que terá lugar na capital tailandesa.

Além disso, o embaixador sublinhou que a Tailândia tem sido um fornecedor de serviços para Moçambique. Nos últimos dois anos, o país africano exportou gás natural liquefeito para a Tailândia, uma troca que reforçou as relações bilaterais.

O diplomata cessante igualmente mencionou que a cooperação entre os dois Estados se estendeu ao plano multilateral, tendo o Presidente Chapo agradecido o apoio tailandês durante a Presidência de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Finalmente, Daniel Chapo aceitou o convite para visitar a Tailândia, reforçando assim a vontade de uma cooperação mais aprofundada entre as duas nações.