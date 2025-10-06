Presidente de Madagáscar denuncia tentativa de golpe de Estado no país

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O Presidente de Madagáscar, Andry Rajoelina, revelou que os protestos iniciados a 25 de Setembro visam, segundo a sua análise, instaurar um golpe de Estado. A declaração foi partilhada na sua página oficial na rede social Facebook.

Inicialmente, os manifestantes mobilizaram-se em resposta aos cortes de água e electricidade, mas o movimento evoluiu para uma contestação mais abrangente ao poder vigente. Os cidadãos, especialmente os jovens, passaram a exigir a demissão do chefe de Estado.

Rajoelina acusou os organizadores dos protestos de estarem a manipular os jovens nas ruas, levantando preocupações sobre a verdadeira natureza das manifestações que têm agitado a nação.