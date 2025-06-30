PR participa de Conferência Internacional em Sevilha para impulsionar a agenda 2030

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O Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, chegou a Espanha para participar na IV Conferência Internacional das Nações Unidas sobre o Financiamento ao Desenvolvimento, que decorre em Sevilha.

O evento visa culminar com a adopção do denominado “Compromisso de Sevilha”, uma nova estratégia global de financiamento que visa potenciar a Agenda 2030, centrada nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Durante a sua estada, que se estenderá por cinco dias, Chapo terá encontros de alto nível com várias figuras proeminentes, incluindo o Rei de Espanha, o Presidente do Governo espanhol e autoridades da Comunidade Autónoma da Andaluzia, região com a qual Moçambique mantém uma activa cooperação. A Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria dos Santos Lucas, expressou o seu apreço por esta oportunidade, sublinhando que “nem todos os chefes de Estado têm o privilégio de se encontrar com a Sua Majestade”.

A participação de Moçambique nesta conferência reveste-se de um significado estratégico, dado que o país se posiciona entre os cinco parceiros africanos prioritários para a cooperação espanhola. Este posicionamento busca ampliar a inserção de Moçambique nas novas dinâmicas de financiamento global. A ministra Lucas ainda confirmou que o Presidente Chapo se reunirá com o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, além de representantes da comunidade moçambicana residente em Espanha.

Questionada sobre a possibilidade de assinatura de acordos bilaterais durante esta visita, a ministra esclareceu que a prioridade da missão é a participação na cimeira e os encontros com as lideranças do país anfitrião, reafirmando a importância de Moçambique na agenda de cooperação da Espanha no continente africano.

A conferência reúne líderes políticos, financeiros e comerciais com o intuito de debater desafios relacionados ao desenvolvimento global, como comércio justo, dívida pública e fluxos de financiamento. A Ministra das Finanças, Carla Loveira, destacou que Moçambique se apresenta na conferência com uma agenda clara e estruturada, visando reposicionar o país face às novas dinâmicas internacionais.

Loveira também realçou que a delegação moçambicana irá partilhar experiências significativas em três áreas-chave: inclusão financeira, transição energética e financiamento climático. O governo está a trabalhar na criação de um banco de desenvolvimento e a implementar iniciativas de financiamento verde, incluindo a adesão ao mecanismo de “Debt for Climate Swap”.

Por fim, a ministra assegurou que Moçambique está alinhado com a Agenda 2030 e a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Económico, que contempla cinco pilares correspondentes aos 17 objectivos da agenda global.