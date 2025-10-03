MDM apela a reforço da justiça para combater corrupção em Moçambique

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O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) manifestou a necessidade de um maior investimento no sector da justiça como forma de combater a corrupção no país.

A declaração foi feita pelo Chefe da Bancada Parlamentar do partido, Fernando Bismarque, durante uma visita à Procuradoria Geral da República (PGR) e ao Tribunal Administrativo, realizada em Maputo.

Os deputados da bancada parlamentar do MDM realizaram esta visita para expressar as suas preocupações em relação aos índices de corrupção que afectam Moçambique. Bismarque enfatizou a importância de fortalecer as instituições de justiça, afirmando que os deputados da sua bancada estão comprometidos em colaborar com a PGR para erradicar a corrupção.

Durante a visita, o chefe da bancada também relembrou que o Banco de Moçambique tem recusado as solicitações de visita dos deputados à instituição, o que agrava as preocupações sobre a transparência e a responsabilidade no sector público.

Esta iniciativa surge num contexto em que a corrupção continua a ser um dos principais desafios enfrentados pelo sector público em Moçambique.