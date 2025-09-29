Renamo desmente suposta nomeação de Ossufo Momade na EMOSE

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A Renamo, segundo maior partido da oposição em Moçambique, vem desmentir a informação circulada no último sábado (27) por um grupo de desmobilizados da própria formação.

Este grupo alegou que Ossufo Momade, presidente da Renamo, teria sido nomeado administrador não executivo da Empresa Moçambicana de Seguros (EMOSE).

O porta-voz da Renamo, Marcial Macome, declarou que esta notícia é uma manobra de má-fé, destinada a denegrir a imagem do partido, do seu líder e da sua família. Durante uma reunião realizada no distrito de Chimoio, na província central de Manica, os desmobilizados da Renamo discutiram estratégias para afastar Ossufo Momade da liderança do partido.

“Fomos surpreendidos com esta suposta nomeação. É importante esclarecer que o presidente Ossufo Momade não recebeu qualquer contacto, quer do presidente da República, quer do Primeiro-Ministro, a respeito de qualquer tipo de nomeação”, afirmou Marcial.

Ele sublinhou que o compromisso de Momade permanece firme com a Renamo, exigindo, no entanto, evidências que sustentem a referida nomeação. “O nosso presidente continua dedicado ao partido Renamo e questionamos a origem desta informação infundada”, frisou.

Para concluir, o porta-voz da Renamo desafiou aqueles que propuseram a notícia a apresentarem provas concretas da suposta nomeação e dos comunicados oficiais que a corroboram. A falta de divulgação nos meios de comunicação social, segundo ele, reforça a ideia de que se trata apenas de uma acção mal-intencionada.