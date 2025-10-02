Diálogo nacional inclusivo em Moçambique arranca a 6 de Outubro com auscultação pública

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O Presidente da República, Daniel Chapo, liderou uma sessão dedicada ao Diálogo Nacional Inclusivo, onde foi anunciada a data de início do processo de auscultação pública, agendado para o dia 6 de Outubro.

Este processo abrangerá todas as províncias de Moçambique e as comunidades moçambicanas no exterior.

Edson Macuácua, Presidente da Comissão Técnica para o diálogo nacional inclusivo, informou que serão formadas brigadas destinadas a actuar em todos os distritos do país e junto das comunidades na diáspora. O objectivo é garantir que tanto cidadãos individuais como colectivos possam partilhar as suas opiniões sobre diversos temas.

“6 de Outubro marcará o início do processo de auscultação pública a nível provincial e na diáspora”, declarou Macuácua. A divulgação dos programas, incluindo datas e locais para os eventos de auscultação, será feita em breve, com o intuito de assegurar uma ampla participação por parte da população.

Este processo tem como finalidade contemplar todos os segmentos da sociedade, abrangendo os sectores político, económico, social, cultural e académico.

O Presidente Chapo apelou à participação activa dos cidadãos, enfatizando a relevância deste momento para o exercício da cidadania, bem como para a promoção da paz, coesão nacional, reconciliação e fortalecimento da democracia.