MDM elegerá candidato à Presidência da República em fevereiro

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) irá realizar, no presente mês de fevereiro, a eleição do seu candidato à Presidência da República, tendo em vista as eleições gerais agendadas para 9 de outubro próximo.

A informação foi avançada pela Secretária-Geral do MDM, Leonor Lopes, durante uma visita de trabalho à província de Tete. Leonor Lopes salientou que, a partir da próxima semana, os órgãos do partido irão reunir-se para deliberar sobre a matéria.

Até à presente data, nenhum membro do MDM manifestou interesse em candidatar-se à presidência do partido, nem à Presidência da República. No entanto, Leonor Lopes salientou que o processo de escolha do candidato ainda está em curso e que os membros e simpatizantes do partido serão devidamente informados sobre os próximos passos.

Em sua intervenção, Leonor Lopes exortou os membros e simpatizantes do MDM a continuarem a trabalhar para garantir a vitória do partido nas próximas eleições gerais.