Destaque Trágico acidente no rio Níger na Nigéria faz 26 mortos

Trágico acidente no rio Níger na Nigéria faz 26 mortos


Pelo menos 26 pessoas perderam a vida num trágico acidente marítimo que ocorreu no rio Níger, na região central-norte da Nigéria, conforme confirmaram as autoridades locais. 

O incidente, que teve lugar na área de Ibaji, no estado de Kogi, envolveu uma embarcação que transportava, na sua maioria, comerciantes a caminho de um mercado no estado vizinho de Edo.

Kingsley Fanwo, comissário de informações do estado de Kogi, revelou que a causa do acidente está sob investigação. Em comunicado, o responsável expressou a sua profunda tristeza pela tragédia, referindo que “esta é uma perda devastadora” e endereçou as suas condolências às famílias das vítimas.

O governo do estado de Kogi comprometeu-se a colaborar com agências federais para melhorar a segurança nas vias navegáveis, com o intuito de prevenir a repetição de tais incidentes no futuro.

A Nigéria, o país mais populoso de África, regista acidentes frequentemente de barco, especialmente durante a estação chuvosa, em áreas remotas. Estes acidentes são, frequentemente, atribuídos a embarcações que navegavam sobrecarregadas e em condições inadequadas de manutenção, muitas vezes sem a devida utilização de coletes salva-vidas. Em um episódio recente, no mês anterior, 31 vidas foram perdidas quando um barco sobrecarregado colidiu com um tronco de árvore na zona de Borgu, no estado de Níger.

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