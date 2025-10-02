Manifestantes no Madagáscar exigem saída do Presidente André Rajoelina

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No Madagáscar, um grupo de manifestantes saiu às ruas para exigir a demissão do presidente André Rajoelina, mesmo após a dissolução do governo.

Os protestantes argumentam que a crise enfrentada pelo país não é atribuível ao governo destituído, mas sim ao próprio chefe de Estado. Esta posição reflete um descontentamento crescente com a liderança de Rajoelina, que, segundo analistas políticos, tentou com a dissolução do executivo acalmar os protestos violentos que têm assolado a nação.

Contudo, um dia após a dissolução do governo, as manifestações prosseguiram, com os cidadãos a reiterarem a sua demanda pela saída do presidente. A situação política no Madagáscar continua a ser instável, à medida que o descontentamento popular cresce.