Vagas de emprego do dia 02 de Outubro de 2025

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Foram publicadas hoje, dia 02 de Outubro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

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Vagas de emprego abertas para hoje:

A Unitrans pretende recrutar um (1) Diesel Mechanic. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Engenheiro Mecânico – Gestão de Equipamento. Saiba mais.

A Food and Agriculture Organization (FAO) pretende recrutar um (1) National Project Coordinator. Saiba mais.

A Food and Agriculture Organization (FAO) pretende recrutar um (1) Provincial M&E Specialist. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

A Transsion pretende recrutar um (1) Sales Regional Manager. Saiba mais.

O Absa Moçambique pretende recrutar um (1) Assistente de Gestor de Relacionamento da Banca de Negócio. Saiba mais.

A Vital Strategies pretende recrutar um (1) Senior Manager, Africa Region, Partnership for Healthy Cities. Saiba mais.

A Maktubia Consultoria pretende recrutar um (1) Recepcionista Executiva e Comunicação Digital. Saiba mais.

A Canaã Prestige pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Agente de Angariação e Vendas. Saiba mais.

A Unitrans pretende recrutar um (1) SHERQ Administrator. Saiba mais.

A UNOPS pretende recrutar um (1) Procurement Senior Officer. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) Specialist – Postpaid Billing, CRM & CLM. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) Cloud Infrastructure & NFV/CNF Engineer. Saiba mais.

A Good Neighbors Mozambique pretende recrutar um (1) HR Assistant. Saiba mais.

A AJOAGO Moçambique pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico Distrital de Adaptação Climática. Saiba mais.

A CEFA, Comité Europeu para a Formação e Agricultura pretende recrutar para o seu quadro um (1) Logístico-Motorista. Saiba mais.

O Centro Médico Saúde e Vida Lda pretende recrutar um (1) Médico de Clínica Geral. Saiba mais.

A Bureau Veritas pretende recrutar um (1) Operador de Amostragem. Saiba mais.

A Bureau Veritas pretende recrutar um (1) Estagiário. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Gestor/a da Qualidade – Projeto (SHEQ). Saiba mais.

A Farm Manager pretende recrutar um (1) General Manager. Saiba mais.

A Paratus pretende recrutar um (1) Technical Director. Saiba mais.

A Airswift pretende recrutar um (1) Offshore HSE Supervisor. Saiba mais.

A RINA pretende recrutar um (1) TAR & Maintenance Specialist. Saiba mais.