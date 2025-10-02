Destaque Vagas de emprego do dia 02 de Outubro de 2025

Vagas de emprego do dia 02 de Outubro de 2025


Foram publicadas hoje, dia 02 de Outubro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

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Vagas de emprego abertas para hoje:

1. Vaga para Diesel Mechanic

A Unitrans pretende recrutar um (1) Diesel Mechanic. Saiba mais.

2. Vaga para Engenheiro Mecânico – Gestão de Equipamento

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Engenheiro Mecânico – Gestão de Equipamento. Saiba mais.

3. Vaga para National Project Coordinator

A Food and Agriculture Organization (FAO) pretende recrutar um (1) National Project Coordinator. Saiba mais.

4. Vaga para Provincial M&E Specialist

A Food and Agriculture Organization (FAO) pretende recrutar um (1) Provincial M&E Specialist. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

1. Vaga para Sales Regional Manager

A Transsion pretende recrutar um (1) Sales Regional Manager. Saiba mais.

2. Vaga para Assistente de Gestor de Relacionamento da Banca de Negócio

O Absa Moçambique pretende recrutar um (1) Assistente de Gestor de Relacionamento da Banca de Negócio. Saiba mais.

3. Vaga para Senior Manager, Africa Region, Partnership for Healthy Cities

A Vital Strategies pretende recrutar um (1) Senior Manager, Africa Region, Partnership for Healthy Cities. Saiba mais.

4. Vaga para Recepcionista Executiva e Comunicação Digital

A Maktubia Consultoria pretende recrutar um (1) Recepcionista Executiva e Comunicação Digital. Saiba mais.

5. Vaga para Agente de Angariação e Vendas

A Canaã Prestige pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Agente de Angariação e Vendas. Saiba mais.

6. Vaga para SHERQ Administrator

A Unitrans pretende recrutar um (1) SHERQ Administrator. Saiba mais.

7. Vaga para Procurement Senior Officer

A UNOPS pretende recrutar um (1) Procurement Senior Officer. Saiba mais.

8. Vaga para Specialist – Postpaid Billing, CRM & CLM

A Vodafone pretende recrutar um (1) Specialist – Postpaid Billing, CRM & CLM. Saiba mais.

9. Vaga para Cloud Infrastructure & NFV/CNF Engineer

A Vodafone pretende recrutar um (1) Cloud Infrastructure & NFV/CNF Engineer. Saiba mais.

10. Vaga para HR Assistant

A Good Neighbors Mozambique pretende recrutar um (1) HR Assistant. Saiba mais.

11. Vaga para Técnico Distrital de Adaptação Climática

A AJOAGO Moçambique pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico Distrital de Adaptação Climática. Saiba mais.

12. Vaga para Logístico-Motorista

A CEFA, Comité Europeu para a Formação e Agricultura pretende recrutar para o seu quadro um (1) Logístico-Motorista. Saiba mais.

13. Vaga para Médico de Clínica Geral

O Centro Médico Saúde e Vida Lda pretende recrutar um (1) Médico de Clínica Geral. Saiba mais.

14. Vaga para Operador de Amostragem

A Bureau Veritas pretende recrutar um (1) Operador de Amostragem. Saiba mais.

15. Vaga para Estagiário

A Bureau Veritas pretende recrutar um (1) Estagiário. Saiba mais.

16. Vaga para Gestor da Qualidade – Projeto (SHEQ)

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Gestor/a da Qualidade – Projeto (SHEQ). Saiba mais.

17. Vaga para General Manager

A Farm Manager pretende recrutar um (1) General Manager. Saiba mais.

18. Vaga para Technical Director

A Paratus pretende recrutar um (1) Technical Director. Saiba mais.

19. Vaga para Offshore HSE Supervisor

A Airswift pretende recrutar um (1) Offshore HSE Supervisor. Saiba mais.

20. Vaga para TAR & Maintenance Specialist

A RINA pretende recrutar um (1) TAR & Maintenance Specialist. Saiba mais.

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