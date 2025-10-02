Foram publicadas hoje, dia 02 de Outubro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:
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Vagas de emprego abertas para hoje:
1. Vaga para Diesel Mechanic
A Unitrans pretende recrutar um (1) Diesel Mechanic. Saiba mais.
2. Vaga para Engenheiro Mecânico – Gestão de Equipamento
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Engenheiro Mecânico – Gestão de Equipamento. Saiba mais.
3. Vaga para National Project Coordinator
A Food and Agriculture Organization (FAO) pretende recrutar um (1) National Project Coordinator. Saiba mais.
4. Vaga para Provincial M&E Specialist
A Food and Agriculture Organization (FAO) pretende recrutar um (1) Provincial M&E Specialist. Saiba mais.
Vagas de emprego ainda abertas
1. Vaga para Sales Regional Manager
A Transsion pretende recrutar um (1) Sales Regional Manager. Saiba mais.
2. Vaga para Assistente de Gestor de Relacionamento da Banca de Negócio
O Absa Moçambique pretende recrutar um (1) Assistente de Gestor de Relacionamento da Banca de Negócio. Saiba mais.
3. Vaga para Senior Manager, Africa Region, Partnership for Healthy Cities
A Vital Strategies pretende recrutar um (1) Senior Manager, Africa Region, Partnership for Healthy Cities. Saiba mais.
4. Vaga para Recepcionista Executiva e Comunicação Digital
A Maktubia Consultoria pretende recrutar um (1) Recepcionista Executiva e Comunicação Digital. Saiba mais.
5. Vaga para Agente de Angariação e Vendas
A Canaã Prestige pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Agente de Angariação e Vendas. Saiba mais.
6. Vaga para SHERQ Administrator
A Unitrans pretende recrutar um (1) SHERQ Administrator. Saiba mais.
7. Vaga para Procurement Senior Officer
A UNOPS pretende recrutar um (1) Procurement Senior Officer. Saiba mais.
8. Vaga para Specialist – Postpaid Billing, CRM & CLM
A Vodafone pretende recrutar um (1) Specialist – Postpaid Billing, CRM & CLM. Saiba mais.
9. Vaga para Cloud Infrastructure & NFV/CNF Engineer
A Vodafone pretende recrutar um (1) Cloud Infrastructure & NFV/CNF Engineer. Saiba mais.
10. Vaga para HR Assistant
A Good Neighbors Mozambique pretende recrutar um (1) HR Assistant. Saiba mais.
11. Vaga para Técnico Distrital de Adaptação Climática
A AJOAGO Moçambique pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico Distrital de Adaptação Climática. Saiba mais.
12. Vaga para Logístico-Motorista
A CEFA, Comité Europeu para a Formação e Agricultura pretende recrutar para o seu quadro um (1) Logístico-Motorista. Saiba mais.
13. Vaga para Médico de Clínica Geral
O Centro Médico Saúde e Vida Lda pretende recrutar um (1) Médico de Clínica Geral. Saiba mais.
14. Vaga para Operador de Amostragem
A Bureau Veritas pretende recrutar um (1) Operador de Amostragem. Saiba mais.
15. Vaga para Estagiário
A Bureau Veritas pretende recrutar um (1) Estagiário. Saiba mais.
16. Vaga para Gestor da Qualidade – Projeto (SHEQ)
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Gestor/a da Qualidade – Projeto (SHEQ). Saiba mais.
17. Vaga para General Manager
A Farm Manager pretende recrutar um (1) General Manager. Saiba mais.
18. Vaga para Technical Director
A Paratus pretende recrutar um (1) Technical Director. Saiba mais.
19. Vaga para Offshore HSE Supervisor
A Airswift pretende recrutar um (1) Offshore HSE Supervisor. Saiba mais.
20. Vaga para TAR & Maintenance Specialist
A RINA pretende recrutar um (1) TAR & Maintenance Specialist. Saiba mais.