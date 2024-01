Renamo anunciará candidato presidencial em Abril

O partido Renamo anunciou que vai eleger o seu próximo presidente na primeira quinzena do mês de Abril. A decisão foi tomada na XXX sessão ordinária da Comissão Política do partido, que decorreu, em Maputo.

O porta-voz da Comissão Política, Alberto Magumisse, disse que o Conselho Nacional, órgão máximo do partido, vai realizar-se na primeira quinzena de Abril para eleger o novo presidente.

“Dedicámos convocar a primeira sessão do Conselho Nacional para a primeira quinzena do mês de Abril e decidimos criar um grupo de trabalho de preparação da sessão ordinária do Conselho Nacional e instruir o secretariado geral para criar as condições logísticas para o evento e criar brigadas para os trabalhos em províncias”, disse Magumisse.

De acordo com o estatuto do partido Renamo, é no Conselho Nacional onde são tomadas as decisões orientadoras do partido, das quais o Congresso e as eleições internas para a escolha do novo presidente, que no caso será sucessor de Ossufo Momade.

Momade, que foi eleito presidente da Renamo em 2019, anunciou em dezembro passado que não se recandidataria ao cargo nas eleições presidenciais de 2024.

Ainda não foram anunciados nomes de candidatos à liderança da Renamo, mas acredita-se que o atual vice-presidente, Manuel Bissopo, é um dos favoritos.

Outros nomes que têm sido apontados como possíveis candidatos são o ex-ministro da Defesa, Jaime Neto, e o ex-ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane.

A eleição do novo presidente da Renamo é um momento importante para o partido, que se prepara para as eleições legislativas, presidenciais e provinciais de 2024.