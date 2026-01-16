Aeroporto de Tete suspende voos nocturnos após acto de vandalismo

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O Aeroporto de Tete anunciou a suspensão temporária dos voos nocturnos devido a um acto de sabotagem que comprometeu a iluminação da pista 19.

A interrupção das operações aéreas nocturnas foi implementada por razões de segurança operacional, uma vez que componentes eléctricos vitais foram furtados, impossibilitando aterragens e descolagens após o pôr do sol.

A empresa Aeroportos de Moçambique, E.P. informou, no dia 15 de Janeiro de 2026, que uma inspecção de rotina realizada na manhã de hoje revelou um grave acto de vandalização no aeroporto. O incidente afectou directamente o sistema de iluminação da pista 19, essencial para a navegação aérea.

A análise realizada pela equipa técnica identificou danos em oito lâmpadas de aproximação, bem como o roubo de cabos eléctricos e transformadores de 150W e 200W. Estes equipamentos são considerados fundamentais para a balizagem luminosa da infra-estrutura aeroportuária.

Como consequência, os voos nocturnos de e para o Aeroporto de Tete permanecem temporariamente cancelados. A suspensão será mantida até que o equipamento vandalizado seja totalmente substituído e as condições técnicas exigidas para operações seguras sejam restabelecidas.

A empresa expressou pesar pelos transtornos causados a passageiros e operadores aéreos, garantindo que já estão a decorrer diligências para a reposição dos materiais e o reforço das medidas de vigilância, em colaboração com as autoridades competentes.

No comunicado divulgado pelo Gabinete de Comunicação e Imagem, é feito um apelo à comunidade para a denúncia de actos de vandalismo. As autoridades enfatizam que este tipo de comportamento coloca em risco a segurança da aviação civil e compromete o funcionamento normal das infraestruturas aeroportuárias do país.