Autoridades de migração reforçam regras de vistos para artistas e atletas estrangeiros em Maputo

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A Direcção Provincial de Migração da Cidade de Maputo realizou uma conferência de imprensa para esclarecer a obrigatoriedade da solicitação antecipada de vistos para artistas e grupos culturais e desportivos estrangeiros que desejem actuar em Moçambique.

Este pronunciamento surge num contexto de intensa actividade cultural, com diversos eventos a decorrer na capital. Na semana passada, Maputo recebeu artistas de renome como Judith Sephuma, oriunda da África do Sul, Yola Semedo de Angola, Nilo do Brasil e Ciza, também da África do Sul, entre outros.

A conferência visa esclarecer os procedimentos necessários para a entrada destes profissionais no país e garantir a conformidade com as normativas migratórias vigentes.