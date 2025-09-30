Ministro Fernando Rafael elogia progresso das obras de saneamento em Quelimane

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O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael, expressou a sua satisfação com o andamento das obras de saneamento na cidade de Quelimane.

Durante uma visita, o ministro inspeccionou a construção da estação de tratamento de águas residuais, bem como as estações de bombagem e a nova rede de esgotos condominais no bairro Waphiazua.

As obras em curso estão orçadas em mais de 22 milhões de dólares, o que corresponde a mais de 1 bilião e 406 milhões de meticais. Tendo sido iniciadas em Junho, a conclusão está prevista para Dezembro deste ano, com a expectativa de que aproximadamente 12 mil famílias sejam beneficiadas com a melhoria das condições de saneamento na região.