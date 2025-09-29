Nampula regista aumento de casos de tuberculose

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As autoridades de saúde moçambicanas reportaram que, nos primeiros seis meses deste ano, a tuberculose causou a morte de pelo menos 71 pessoas na província de Nampula, representando um aumento de cinco por cento em comparação com o ano anterior.

De acordo com Jaime Miguel, responsável pelo departamento de saúde pública da Direcção Provincial de Saúde de Nampula, “em relação ao mesmo período do ano passado, registou-se um ligeiro aumento de cinco por cento, uma vez que, no mesmo período do ano anterior, tivemos cerca de 60 casos”.

Durante o mesmo intervalo de tempo, Nampula também registou 6.935 casos de tuberculose no ano passado, levando as autoridades a apelarem à população para reforçar os esforços de prevenção. As áreas mais afectadas incluem os distritos de Nampula, Mogovolas, Eráti e Liúpo.

Um dos factores apontados para a elevação dos casos é a cobertura insuficiente em relação à triagem e tratamento da tuberculose nas comunidades. Jaime Miguel referiu ainda que a retirada da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), a qual prestava apoio a organizações locais na luta contra a doença, contribuiu para esta situação.

Miguel destacava que “existem comunidades que não recebem apoio de activistas e, dada a nossa proporção de técnicos de saúde, unidades de saúde e população, algumas pessoas percorrem quilómetros para alcançar uma unidade de saúde”. Ele acrescentou que a incapacidade de monitorizar os casos nas comunidades faz com que os casos que chegam aos centros de saúde já se encontrem numa fase avançada da doença.

Recentemente, foram divulgados dados sobre a tuberculose em Moçambique, indicando um total de 48.000 casos registados no primeiro semestre deste ano, com as autoridades de saúde a sublinharem a falta de financiamento como uma das causas do aumento dos casos.

Ivan Manhiça, Secretário Permanente do Ministério da Saúde, declarou que “Moçambique continua a enfrentar uma elevada carga desta doença, frequentemente associada ao VIH, afectando gravemente as populações mais vulneráveis”.

No dia anterior ao anúncio de encerramento da USAID, a 30 de Junho, as autoridades de saúde moçambicanas receberam dois milhões de doses da vacina contra a tuberculose (BCG), suficientes para seis meses, destinadas à administração em bebés até 23 meses de idade.