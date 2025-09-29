Agentes federais utilizam gás lacrimogéneo em protestos nos arredores de Chicago

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Agentes federais dispararam balas de pimenta e gás lacrimogéneo contra manifestantes que se concentravam nas proximidades de um edifício de imigração, localizado nos subúrbios de Chicago.

O confronto prolongou-se por várias horas e representa a mais recente ação das autoridades federais em resposta a um aumento da pressão relacionada com a imigração, que teve início no início deste mês.

Os agentes reagiram ao tentativo de alguns manifestantes de bloquear a passagem de um veículo que se dirigia em direcção ao edifício da U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) em Broadview, situado a cerca de 19 quilómetros a oeste de Chicago. O uso de químicos visou dispersar uma multidão de mais de 100 pessoas, a maioria das quais permanecia afastada da cerca e sem bloquear o trânsito.

Durante o conflito, muitos manifestantes caíram ao chão ou correram para escapar do gás, enquanto outros ajudavam-se mutuamente a levantar e a tratar dos olhos irritados pela substância. Nos dias anteriores, os manifestantes já tinham tentado impedir a entrada e saída de veículos dos agentes.

Activistas e familiares de detidos expressaram preocupações quanto às condições desumanas da instalação, que serve para processar detidos. Relatos indicam que até 200 pessoas podem ser mantidas ao mesmo tempo, enfrentando falta de higiene, com algumas a permanecerem até cinco dias em espaços sem chuveiros ou cantinas. Além disso, imigrantes afirmam receber quantidades insuficientes de comida e água, e ter acesso limitado a medicação.

Os funcionários do ICE acusaram os manifestantes de tentarem bloquear o acesso ao portão e de tentativas de invasão de propriedade federal, afirmando ainda que um dos manifestantes teve uma arma confiscada. A presença da arma não foi confirmada de maneira independente.

Bushra Amiwala, uma responsável eleita de 27 anos no Conselho de Educação de Skokie, relatou que um agente no telhado disparou balas de pimenta contra ela enquanto colava notas na parede, causando-lhe tosse e dificuldade em respirar. “Fomos surpreendidos de forma incrível”, declarou, enquanto o pó branco permanecia visível nas suas calças.