Médicos Sem Fronteiras interrompe actividades em Gaza em meio à escalada do conflito

Médicos Sem Fronteiras interrompe actividades em Gaza em meio à escalada do...

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A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou a suspensão das suas actividades na cidade de Gaza, em resposta à intensificação da ofensiva israelita na região.

Jacob Granger, coordenador de emergência da MSF em Gaza, afirmou que “não tivemos outra alternativa senão suspender as nossas actividades, uma vez que as nossas clínicas foram cercadas pelas forças israelitas.”

Granger enfatizou que esta decisão foi extremamente difícil, dado que as necessidades humanitárias em Gaza são imensas. A interrupção dos serviços de saúde por parte da ONG representa um revés significativo em um contexto já crítico.

Simultaneamente, Israel ordenou a evacuação da população do norte da Faixa de Gaza em direcção ao sul, disponibilizando a estrada Rashid, junto à costa, para facilitar a fuga. No entanto, este movimento tem causado grandes constrangimentos às pessoas que tentam escapar, especialmente com as forças israelitas a prepararem uma ofensiva terrestre na principal cidade do enclave.