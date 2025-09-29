Governo de Manica intensifica fiscalização em áreas de exploração de ouro

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Uma equipa multissectorial está a realizar uma fiscalização nas áreas de exploração de ouro na província de Manica, com o objectivo de assegurar o cumprimento da medida de suspensão temporária da actividade, decretada pelo governo em resposta à degradação ambiental.

A iniciativa visa monitorizar as operações de mineração e garantir que as normas ambientais sejam respeitadas, de modo a proteger os recursos naturais e a saúde das comunidades locais.

As autoridades estão comprometidas em avaliar as práticas de exploração e a sua conformidade com as directrizes estabelecidas, como parte de um esforço contínuo para mitigar os impactos ambientais negativos associados à actividade mineira.