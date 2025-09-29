Gueta Chapo enfatiza acesso a métodos de contracepção para adolescentes

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Durante as cerimónias do Dia Mundial da Contracepção, celebrado a 26 de Setembro no distrito de Boane, província de Maputo, a Primeira-Dama de Moçambique, Gueta Chapo, enfatizou a importância de reforçar o acesso dos adolescentes e jovens a métodos de contracepção moderna.

A iniciativa, que ocorreu sob o lema “O Planeamento Familiar é um Direito Humano e Fundamental”, visa reduzir as gravidezes precoces e indesejadas, assegurando a saúde das raparigas e, consequentemente, a sua permanência na escola.

Na sua intervenção, Gueta Chapo recordou que Moçambique aderiu a esta causa em 2014, unindo-se a mais de 70 países e organizações não-governamentais. A Primeira-Dama declarou que a celebração deste dia é uma forma de homenagear todos os adolescentes e jovens, independentemente do seu contexto social ou económico, promovendo assim o acesso à informação e a serviços de contracepção moderna.

Chapo abordou o grave problema da gravidez precoce no país, que tem impactos significativos na saúde pública e nas vidas das raparigas, suas famílias e comunidades. A gravidez em idades tão jovens pode levar a complicações de saúde, incluindo fístulas obstétricas, riscos acrescidos durante o parto e a necessidade de cesarianas precoces.

Reflectindo sobre as consequências da gravidez em idades tão precoces, a Primeira-Dama questionou sobre o perigo do parto de uma rapariga tão nova, sublinhando que o sistema reprodutor ainda não está preparado para levar a bom termo uma gestação.

Além disso, Gueta Chapo salientou que o planeamento familiar beneficia não apenas adolescentes, mas também mulheres em idade reprodutiva que desejam controlar a sua fertilidade. Indicou que a adesão à contracepção é crucial para a saúde materna e infantil, alertando para os riscos de engravidar sem o devido tempo de recuperação após o parto.

A Primeira-Dama, numa mensagem clara e directa, reafirmou que o planeamento familiar deve ser encarado como uma prioridade na protecção da saúde das mulheres e adolescentes, com o objectivo de proporcionar um futuro mais seguro e saudável para as novas gerações.