Exportações de Moçambique para outros países africanos ultrapassam 1,5 mil milhões de dólares

Exportações de Moçambique para outros países africanos ultrapassam 1,5 mil milhões de...

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As exportações de Moçambique para outros países africanos ascenderam a 1,5 mil milhões de dólares no último ano.

A revelação foi feita por António Grispos, Secretário de Estado do Comércio, durante a abertura da MozExport, uma plataforma que decorre na província central de Tete, centrada na promoção de acordos comerciais e oportunidades para diversificação das exportações.

Grispos salientou que os dados disponíveis revelam uma concentração do comércio na região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), facilitada pela Área de Livre Comércio. “O governo tem a convicção de que conseguimos estabelecer acordos de parceria económica que proporcionam um potencial enorme para aumentar e diversificar a nossa base de exportações. Isto deve-se em grande parte à participação activa do espírito empreendedor do nosso sector, dominado por pequenas e médias empresas”, afirmou.

O Secretário de Estado frisou que os acordos de parceria económica permitem que a produção nacional aceda a esses mercados livres de direitos aduaneiros e, por vezes, de quotas, tornando a internacionalização da produção local através das exportações mais competitiva e inclusiva.

Contudo, mencionou que os mercados preferenciais absorveram apenas 49% do total das exportações.

Relativamente às exportações agrícolas, Grispos indicou um crescimento consistente de cerca de 13%, que representa 12% do total exportado. Apesar do nível de diversificação para novos mercados, a inclusão empresarial permanece limitada, uma vez que as micro, pequenas e médias empresas contribuíram com apenas cerca de 19% do total.