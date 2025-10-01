Moçambique lança sistema moderno de alerta e resposta rápida a desastres naturais

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O Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) apresentou um novo sistema de aviso prévio e gestão de desastres, com o intuito de fortalecer a capacidade de resposta a situações de emergência no país.

Esta iniciativa surge no contexto das constantes ameaças naturais que Moçambique enfrenta, incluindo ciclones, cheias e secas.

Durante uma cerimónia oficial, o Director Geral do INGD, João Machava, sublinhou a importância desta ferramenta, que permitirá uma melhor monitorização e comunicação em tempo real sobre os riscos associados a desastres naturais. Este sistema inclui um conjunto de funcionalidades que visam facilitar a tomada de decisões, promovendo uma abordagem mais eficaz na minimização de danos e na protecção das comunidades vulneráveis.

Em colaboração com outras instituições nacionais e internacionais, o INGD espera que o novo sistema contribua para a sensibilização da população, elevando a consciência sobre a necessidade de precauções em situações de risco. A formação de pessoal e a divulgação de informações sobre como proceder em caso de emergência também estão previstas como parte deste projecto.

A iniciativa foi recebida com entusiasmo por várias organizações da sociedade civil, que enfatizam a relevância de um sistema eficaz de alerta que possa salvar vidas e reduzir os impactos devastadores de desastres no país. Com a implementação deste novo sistema, o INGD reafirma o seu compromisso em proteger os cidadãos moçambicanos e garantir uma resposta mais ágil e coordenada frente a desafios ambientais.