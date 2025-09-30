Adolescente de 17 anos resgatado após tentativa de suicídio na ponte do Choupal

Adolescente de 17 anos resgatado após tentativa de suicídio na ponte do...

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Um jovem de 17 anos foi resgatado pelo Serviço Nacional de Salvação Pública, após uma tentativa de suicídio na ponte pedonal do bairro 25 de Junho, conhecido como Choupal, na cidade de Maputo.

De acordo com informações veiculadas pelo jornal Notícias, o adolescente estava prestes a saltar da ponte, tendo uma corda amarrada ao pescoço. O alerta para a situação foi dado por transeuntes que se encontravam nas proximidades.

Os bombeiros, ao chegarem ao local, conseguiram sensibilizar o menor, dissuadindo-o de levar a cabo o acto. Posteriormente, o jovem foi encaminhado às autoridades competentes para receber o apoio necessário.