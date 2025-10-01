Nampula: Mulher sofre queimaduras graves após ataque do marido por ciúmes

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Um grave caso de violência doméstica ocorreu na localidade de Natikiri, onde um homem, trabalhador no mercado grossista de Waresta, é acusado de agredir a própria esposa e, subsequentemente, atear fogo nela.

De acordo com informações obtidas, o incidente foi motivado por ciúmes. O agressor, ao chegar a casa, desencadeou uma violenta discussão que culminou na atrocidade. A vítima relatou que foi alvo de brutalidade, resultando em ferimentos graves.

Em sua defesa, o homem justificou o ato alegando que teria sido possuído por um “espírito mau”, expressando arrependimento e pedindo desculpas a todas as mulheres, reconhecendo que nenhuma delas merece passar por tamanha violência.

O Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) confirmou a detenção do suspeito, que se encontra actualmente na 8ª Esquadra, em Carrupeia, aguardando os trâmites legais. As autoridades locais estão a investigar o caso, que gerou grande preocupação na comunidade.