Matola lança construção de estrada que ligará Ndlhavela à Zona Verde

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Mais de duzentos mil habitantes do bairro Ndlhavela, na Matola, província de Maputo, poderão beneficiar de uma significativa melhoria na mobilidade urbana, ao deixar de percorrer longas distâncias a pé para alcançar o terminal de transporte público.

O lançamento da primeira pedra para a construção da nova estrada, que ligará os bairros Ndlhavela e Zona Verde, teve lugar na sexta-feira, numa cerimónia presidida pelo edil da Matola, Júlio Parruque. A nova via terá uma extensão superior a três quilómetros, facilitando assim o acesso dos cidadãos a serviços essenciais e transportes.

Júlio Parruque informou que serão investidos 120 milhões de meticais na execução desta obra, que visa melhorar a qualidade de vida da população e fomentar o desenvolvimento da região.