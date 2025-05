Três funcionários da saúde em tribunal por desvio de medicamentos

Três funcionários do sector da Saúde na província da Zambézia estão a ser julgados em tribunal, bem como a enfrentar processos disciplinares, devido ao desvio de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde.

Além disso, estes trabalhadores são acusados de abandono sistemático do posto de trabalho, uma situação que levanta sérias preocupações sobre a integridade do sistema de saúde local.

A informação foi divulgada pelo director do Serviço Distrital da Mulher, Criança e Ação Social, Tomé Charles, durante uma cerimónia em comemoração ao Dia Internacional do Enfermeiro. Charles salientou que a denúncia foi feita por membros da comunidade, que alertaram as autoridades para as práticas ilícitas que ameaçam a saúde dos pacientes.

O director fez um apelo à população para continuar a reportar comportamentos corruptos e irresponsáveis, sublinhando que tais acções não apenas prejudicam os doentes, mas também constituem crime. Charles enfatizou a importância de um sistema de saúde íntegro e responsável, que garanta o bem-estar de todos os cidadãos.