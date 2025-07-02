Donald Trump lança linha de perfumes para “vencedores” a U$ 249

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O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou uma nova linha de perfumes destinada a pessoas “vitoriosas”, com o preço de cada frasco a ser fixado em U$ 249.

As fragrâncias, intituladas “Victory 45-47”, foram divulgadas nas redes sociais de Trump na passada segunda-feira, 30 de junho.

Na sua publicação na rede social Truth, Trump expressou: “As fragrâncias Trump chegaram. Chamam-se ‘Victory 45-47’ porque são sobre Vitória, Força e Sucesso — para homens e mulheres.” O ex-presidente incentivou os seguidores a adquirirem os produtos, sugerindo que não se esqueçam de presentear amigos e familiares. O anúncio incluía um link que encaminhava para o site de vendas do perfume.

As fragrâncias estão disponíveis em duas versões: uma para homens e outra para mulheres, cada uma com 100 ml. O preço de U$ 249 representa um investimento considerável para os consumidores.

O nome “Victory 45-47” é uma referência às duas vitórias de Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, onde foi eleito, respectivamente, o 45º e 47º presidente do país.