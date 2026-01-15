Curiosas Médicos russos extraem tumor gigante de mais de 60 quilos

Médicos russos extraem tumor gigante de mais de 60 quilos


Uma equipa de oncologistas do Centro Regional de Cancro de Sverdlovsk, nos Montes Urais, realizou com sucesso a remoção de um lipossarcoma gigante que pesava mais de 60 quilos, a um paciente de 50 anos que convivia com o tumor há mais de duas décadas.

A notícia foi divulgada esta quinta-feira pelo Ministério da Saúde da região de Sverdlovsk.

Segundo os médicos, o abdómen do homem cresceu progressivamente ao longo de 20 anos, sem que ele suspeitasse que a sua vida estava em perigo. O tratamento e a operação foram realizados após um diagnóstico que revelou a gravidade da situação, permitindo assim a remoção do tumor gigante.

Este caso ressalta a importância da detecção precoce de condições de saúde graves e a necessidade de acompanhamento médico regular. O sucesso da operação foi um marco significativo para a equipa médica e para o paciente, que agora se encontra em processo de recuperação.

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