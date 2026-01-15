Médicos russos extraem tumor gigante de mais de 60 quilos

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Uma equipa de oncologistas do Centro Regional de Cancro de Sverdlovsk, nos Montes Urais, realizou com sucesso a remoção de um lipossarcoma gigante que pesava mais de 60 quilos, a um paciente de 50 anos que convivia com o tumor há mais de duas décadas.

A notícia foi divulgada esta quinta-feira pelo Ministério da Saúde da região de Sverdlovsk.

Segundo os médicos, o abdómen do homem cresceu progressivamente ao longo de 20 anos, sem que ele suspeitasse que a sua vida estava em perigo. O tratamento e a operação foram realizados após um diagnóstico que revelou a gravidade da situação, permitindo assim a remoção do tumor gigante.

Este caso ressalta a importância da detecção precoce de condições de saúde graves e a necessidade de acompanhamento médico regular. O sucesso da operação foi um marco significativo para a equipa médica e para o paciente, que agora se encontra em processo de recuperação.