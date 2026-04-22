Mulher indemnizada após cirurgia baseada em diagnóstico falso

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Uma mulher foi indemnizada em 91 mil euros após ter sido submetida a uma cirurgia altamente invasiva devido a um diagnóstico incorrecto de tumor, que posteriormente se confirmou não existir.

O erro teve origem numa falha na identificação de uma amostra clínica e resultou numa operação com consequências irreversíveis para a paciente.

O caso ocorreu num hospital público na região de Valência, Espanha, quando a mulher, então com 55 anos, recebeu a notícia do diagnóstico de um tumor e foi encaminhada para uma complexa intervenção cirúrgica. A operação envolveu a remoção de várias partes do seu sistema digestivo, incluindo parte do pâncreas, intestino delgado, vesícula biliar e canais biliares.

Após a cirurgia e meses de recuperação, ficou confirmado que não havia qualquer tumor, sendo que o diagnóstico errado foi atribuído a um erro na etiquetagem da amostra analisada.

Em consequência dessa situação, a mulher apresentou um pedido de indemnização no montante de 300 mil euros. No entanto, o Conselho Jurídico Consultivo decidiu atribuir-lhe 91 mil euros, reconhecendo apenas parcialmente a responsabilidade pelo ocorrido.

A paciente declarou que o erro teve um impacto significativo na sua qualidade de vida, tanto a nível físico quanto psicológico, levando-a a interromper a sua actividade profissional e dificultando o seu regresso ao trabalho em virtude do estado de saúde resultante da intervenção desnecessária. O caso levanta questões importantes sobre a responsabilidade médica e a necessidade de sistemas rigorosos de verificação no diagnóstico de condições de saúde.