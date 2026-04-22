Escalada da guerra no Irão ameaça tornar preservativos mais caros

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Os preços dos preservativos devem subir entre 20 a 30% em consequência da guerra no Irão, conforme reporta a agência Reuters. A Karex, a maior produtora mundial de preservativos, que fornece algumas das principais marcas do mercado, anunciou que poderá aumentar ainda mais os preços dos produtos caso as dificuldades decorrentes do conflito se prolonguem.

Segundo a Reuters, a Karex, que produz anualmente mais de cinco mil milhões de preservativos, junta-se a outras empresas, incluindo produtores de luvas médicas, que estão a enfrentar desafios na obtenção de matérias-primas, cujos custos têm aumentado devido à situação no Médio Oriente.

“A situação é definitivamente muito frágil, os preços estão altos. Não temos outra opção a não ser repassar os custos para os clientes neste momento”, afirmou Miah Kia, CEO da Karex.

A empresa não só fornece mais de cinco mil milhões de preservativos anualmente, mas também é responsável por marcas reconhecidas como Durex e Trojan, além de trabalhar com sistemas de saúde estatais, como o NHS britânico, e programas de ajuda global administrados pelas Nações Unidas.

Este aumento nos preços dos preservativos representa mais um reflexo das repercussões económicas que conflitos internacionais podem ter sobre produtos de consumo quotidiano, destacando a necessidade de uma atenção contínua às condições globais que impactam mercados e indústrias.