MISAU desmente nova variante da Covid-19 e apela à prevenção

O Ministro da Saúde de Moçambique, Armindo Tiago, desmentiu categoricamente a existência de uma nova variante da Covid-19 no país, classificando as informações que circulam sobre o assunto como “falsas”.

Em declarações à imprensa à margem das celebrações do Dia dos Heróis Moçambicanos, no dia 3 de fevereiro, o ministro reconheceu que as autoridades de saúde registaram um aumento no número de casos de Covid-19 nos últimos tempos. No entanto, Tiago salientou que este aumento não se deve a uma nova variante do vírus, mas sim à contínua presença da Covid-19 na comunidade.

“A Covid-19 nunca acabou. Esta é uma doença que veio e está entre nós. Portanto, haverá o aumento de infecções, mas não para situações de alarme”, frisou o ministro.

Tiago reforçou a importância da prevenção como principal medida para conter a propagação da Covid-19, apelando à população para continuar a seguir as medidas de higiene e distanciamento social.

Questionado sobre a situação da cólera, outra doença que tem registado um aumento de casos em Moçambique durante a época chuvosa, o ministro da Saúde apelou à calma.

“Na época chuvosa é comum o aumento de casos de cólera. Aliás, é normal haver uma subida no número de ocorrências de doenças de origem hídrica, incluindo diarreias e malária. As autoridades estão a tomar todas as medidas nas componentes preventiva e curativa”, assegurou Armindo Tiago.