Nhacassoro isolada após chuvas intensas e aumento do rio Vunduzi

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A localidade de Nhacassoro, situada no posto administrativo de Nguawala, no distrito de Macossa, encontra-se isolada desde o dia 24 de Dezembro, em consequência do aumento significativo do caudal do rio Vunduzi.

Este fenómeno, resultante de chuvas intensas que afligem a província, afecta cerca de duas mil pessoas.

O administrador do distrito de Macossa, Albano Muiambo, expressou a sua preocupação face a esta situação, uma vez que não existem embarcações adequadas ou meios aéreos disponíveis para facilitar o acesso à localidade e proporcionar a assistência humanitária necessária às famílias afectadas pelas chuvas.

Muiambo acrescentou que a crise tende a agravar-se, uma vez que Nhacassoro não possui uma unidade sanitária, o que limita o acesso da população a cuidados básicos de saúde, especialmente numa emergência provocada pelas intempéries. Desde o início da época chuvosa, o distrito registou seis óbitos, sendo dois deles provocados por descargas atmosféricas e quatro devido ao arrastamento pelas águas dos rios.

As consequências das chuvas intensas foram devastadoras, tendo pelo menos 23 residências de construção precária sido completamente destruídas e duas escolas sofrido perda total da cobertura, o que poderá comprometer o início das actividades lectivas.

Em resposta a esta situação crítica, a administração distrital apela à população para tomar medidas de precaução durante a época chuvosa, permanecendo em locais seguros e evitando a travessia de rios em forte corrente, com o objectivo de prevenir a perda de vidas humanas e danos materiais.