Jornalistas do Diário de Moçambique retomam trabalho após acordo salarial

Os trabalhadores do jornal Diário de Moçambique, sediado na cidade da Beira, retomaram as suas actividades, após uma greve de três dias, programada inicialmente para sete dias.
A paralisação foi motivada pela necessidade de pagamento dos salários em atraso e resultou num acordo alcançado ontem, quarta-feira, durante uma sessão de arbitragem laboral na capital provincial de Sofala.
Segundo um comunicado de imprensa emitido pelo Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ), o acordo estipula que o primeiro dos três meses de salários em dívida, referente a Outubro de 2025, será liquidado esta sexta-feira.
O pagamento do segundo mês, correspondente a Novembro de 2025, está agendado para a próxima sexta-feira, dia 23, e o último, referente ao mês de Dezembro, deverá ser efectuado até ao dia 6 de Fevereiro deste ano.
O documento revela que as dificuldades salariais recorrentes enfrentadas pelo segundo maior diário impresso do país se devem, em parte, a dívidas de terceiros para com a Sociedade. O Estado moçambicano, através de várias instituições, é mencionado como o maior devedor, com cerca de 25 milhões de meticais ainda por liquidar.