Jornalistas do Diário de Moçambique retomam trabalho após acordo salarial

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Os trabalhadores do jornal Diário de Moçambique, sediado na cidade da Beira, retomaram as suas actividades, após uma greve de três dias, programada inicialmente para sete dias.

A paralisação foi motivada pela necessidade de pagamento dos salários em atraso e resultou num acordo alcançado ontem, quarta-feira, durante uma sessão de arbitragem laboral na capital provincial de Sofala.

Segundo um comunicado de imprensa emitido pelo Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ), o acordo estipula que o primeiro dos três meses de salários em dívida, referente a Outubro de 2025, será liquidado esta sexta-feira.

O pagamento do segundo mês, correspondente a Novembro de 2025, está agendado para a próxima sexta-feira, dia 23, e o último, referente ao mês de Dezembro, deverá ser efectuado até ao dia 6 de Fevereiro deste ano.

O documento revela que as dificuldades salariais recorrentes enfrentadas pelo segundo maior diário impresso do país se devem, em parte, a dívidas de terceiros para com a Sociedade. O Estado moçambicano, através de várias instituições, é mencionado como o maior devedor, com cerca de 25 milhões de meticais ainda por liquidar.