Interrupção do drift sobre o rio Umbelúzi afecta circulação na vila de Boane

Interrupção do drift sobre o rio Umbelúzi afecta circulação na vila de...

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Está suspensa a circulação de pessoas e veículos no drift sobre o rio Umbelúzi, uma infra-estrutura vital que liga a vila de Boane aos bairros de Umpala, Mahubo, e Massaca, entre outros.

Esta interrupção deve-se ao aumento das descargas na barragem dos Pequenos Libombos, que resultou na subida do caudal do rio naquele ponto.

Geraldina Bonifácio, presidente do município da vila de Boane, revelou que o drift ficou submerso, obrigando os moradores a utilizar a ponte ferroviária para atravessar o rio.

Esta ponte só permite a passagem de peões e motorizadas. Segundo Bonifácio, a edilidade já estabeleceu contacto com a empresa Caminhos de Ferro de Moçambique, prevendo que o próximo comboio a passar pela via-férrea ocorra por volta das 15 horas, momento em que a circulação de pessoas deverá ser suspensa.

Para os veículos que necessitam de se deslocar para os bairros de Umpala, Massaca, Mahumbo, Vila de Goba, Mahelane e Changalane, recomenda-se o uso da via Namaacha, fazendo a travessia do rio Umbelúzi através da barragem dos Pequenos Libombos.

As autoridades permanecem atentas à situação, instando a população a manter precauções e a seguir as orientações estabelecidas.