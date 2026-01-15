INGD apoia mais de 6 mil famílias afectadas pelo terrorismo em Memba

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O Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres (INGD), em colaboração com parceiros, iniciou a distribuição de produtos alimentares a mais de 6 mil famílias afectadas pelo terrorismo na localidade de Memba, em Nampula.

Segundo a delegada do INGD na região, Anacleta Botão, estas famílias estão a receber, adicionalmente, insumos agrícolas essenciais para a prática da sementeira, com o objectivo de assegurar a sua segurança alimentar a longo prazo.

Este esforço visa reforçar o apoio às famílias que estão a retornar às suas áreas de origem, promovendo a reabilitação das suas vidas e a recuperação das comunidades impactadas.

O INGD mantém um compromisso sólido em oferecer assistência contínua, garantindo que as necessidades básicas das populações afectadas sejam atendidas de maneira eficaz.