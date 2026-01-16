Daniel Chapo expressa solidariedade às vítimas das chuvas em Moçambique

Seguir MMO Notícias no Google



O Presidente da República, Daniel Chapo, expressou a sua solidariedade para com as populações afectadas pelas intensas chuvas que têm assolado várias regiões do país, resultando em cheias, inundações e tragédias humanas.

A declaração foi feita antes do balanço da sua visita de trabalho aos Emirados Árabes Unidos, que decorreu a convite do Presidente Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Em suas palavras, Chapo sublinhou a gravidade da actual época chuvosa, que se prolonga ao longo dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, evidenciando a vulnerabilidade de Moçambique a fenómenos climáticos extremos, dado a sua localização geográfica. O Chefe do Estado expressou o seu pesar pelas vidas perdidas em decorrência das chuvas torrenciais, enfatizando que toda a nação sofre com tais perdas, um claro reflexo do impacto humano das cheias e inundações que atingem o território.

O Presidente também destacou os significativos prejuízos materiais enfrentados pelo país, referindo que “estamos a perder um pouco por todo o país infra-estruturas económicas e sociais, principalmente as vias de acesso”. A situação alarmante levou Chapo a reconhecer os contínuos esforços do Governo na reposição das infraestruturas danificadas, apesar das limitações impostas pela frequência das chuvas.

Segundo o líder moçambicano, os efeitos das inundações são devastadores, com a água a causar a destruição de estradas, pontes, aquedutos e, especialmente, das habitações, escolas e centros de saúde das comunidades afectadas.