Chuvas intensas suspenderam circulação ferroviária na linha de Limpopo

Seguir MMO Notícias no Google



A circulação de comboios na linha de Limpopo, que estabelece a ligação entre o Porto de Maputo e o Zimbabwe, encontra-se temporariamente suspensa em virtude das intensas chuvas que têm afectado várias regiões do país.

Em comunicado oficial, a empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM-Sul) esclareceu que esta decisão foi tomada com o intuito de salvaguardar a segurança dos passageiros, bem como a integridade de bens e infraestruturas ferroviárias.

A CFM-Sul indica que se encontra mobilizada para restaurar a normalidade operacional assim que as condições de segurança forem restabelecidas. A empresa apela à compreensão de todos os utilizadores e reitera o seu compromisso com a segurança no transporte ferroviário.