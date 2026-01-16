Cheias ameaçam vários distritos da província de Gaza

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A Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH) emitiu um alerta sobre o risco elevado de inundações na província de Gaza.

As comunidades de Chókwè, Guijá, Macarretane, Chibuto, Limpopo, Sicacate e Xai Xai poderão ser particularmente afectadas a partir da madrugada de amanhã.

A DNGRH também destacou que várias vias estão condicionadas devido à situação, incluindo os troços Gule/Chibuto, Chissano/Chibuto, Xilembene/Maniquinique, Canicado/Chinhacanine, Chinhacanine/Xiduachine e Guijá/Chibuto.

Face a este cenário, o Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres apela à evacuação imediata das áreas em risco. As autoridades recomendam que a população evite atravessar zonas inundadas e que procure informações sobre abrigos seguros, junto das entidades competentes.