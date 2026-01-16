Autoridades confirmam normalização do trânsito entre Save e Muxúnguè

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A circulação rodoviária na Estrada Nacional nº 1, em Sofala, já voltou à normalidade no troço entre Save e Muxúnguè, após três dias de condicionamento devido a intensas chuvas e inundações que afectaram os rios Muari e Gorongosa, fazendo com que as águas galgassem a rodovia e danificassem o troço.

Ainda em consequência das chuvas, a vila sede do distrito do Búzi está inundada desde a noite de terça-feira. Na manhã desta quarta-feira, a nossa equipa de reportagem verificou a situação na ponte sobre o rio Gorongosa, onde, nos dias anteriores, a água havia galgado a ponte em cerca de 30 centímetros. O cenário encontrado era mais tranquilo, com a estrada já visível e a circulação a ser efectuada sem restrições.

O Secretário de Estado da província de Sofala, Manuel Rodrigues, esteve no local e confirmou a normalização da circulação. “Tivemos situações alarmantes, um pouco preocupantes há dois dias, mas era uma questão de precaução. Quando dissemos que não se devia transitar entre o rio Muari e a ponte do rio Gorongosa, era porque a água já tinha galgado a estrada, tornando difícil a visibilidade dos melhores locais para as viaturas passarem. Alertamos para não se transitar à noite”, declarou.

Apesar de a estrada ter beneficiado recentemente de reabilitação, os danos provocados pelas chuvas e inundações resultaram na formação de buracos, particularmente nas proximidades dos rios Muari e Gorongosa. Manuel Rodrigues explicou que a cheia foi exacerbada pela água que vem de montante, não apenas da chuva na província de Sofala, mas também da província de Manica, do Zimbabwe e da África do Sul.

Desde as primeiras horas da manhã de quarta-feira, os utentes da EN1 começaram a circular na rodovia, embora com apreensão devido ao estado anterior da via. Abel Luís, que se dirigia a Sofala, descreveu a situação antes da reabertura: “À volta da estrada havia muita água, e a ponte acabou por transbordar. Vimos o rio Gorongosa em condições intransitáveis. Para chegarmos aqui hoje, foi com o coração nas mãos. É uma situação complicada, mas, graças a Deus, conseguimos passar”, relatou.

Neto Paulo também expressou a expectativa em relação à circulação: “Não esperávamos passar e pensávamos que teríamos de dormir aqui, mas, graças a Deus, estamos a conseguir transitar para o outro lado.”