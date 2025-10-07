INATRO em Gaza alerta para cumprimento das regras de trânsito após acidente fatal

Seguir MMO Notícias no Google



O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (INATRO) emitiu um apelo no sentido de que as regras de trânsito sejam rigorosamente observadas, com o intuito de evitar a ocorrência de acidentes de viação em Moçambique.

Esta exigência surge na sequência de um trágico acidente que teve lugar na cidade de Xai-Xai, província de Gaza, resultando na morte de três pessoas e deixando duas outras feridas.

O delegado provincial do INATRO em Gaza, Alfeu Macaríngue, manifestou a sua preocupação face à persistência de irregularidades nas estradas. “Pedimos aos automobilistas que respeitem as regras de trânsito, que evitem a condução sob influência de álcool e que respeitem os limites de velocidade. Fazemos ainda um apelo para que as barracas não sejam instaladas nas proximidades das vias, uma vez que isso pode levar a despistes e colisões, aumentando a sinistralidade”, afirmou Macaríngue.

A segurança rodoviária continua a ser uma prioridade para as autoridades, que procuram implementar medidas que possam contribuir para a redução dos acidentes de viação no país.