Sociedade Moçambique implementa sistema automatizado de licenciamento florestal

Moçambique implementa sistema automatizado de licenciamento florestal


Moçambique deu um importante passo na gestão dos seus recursos florestais ao introduzir um Sistema de Informação Florestal (SIF) para a emissão de licenças de exploração. 

Esta nova abordagem, que visa automatizar, monitorar e gerir os recursos florestais, foi implementada pela primeira vez este ano em todo o território nacional.

Imede Falume, director nacional de Florestas, salientou que a iniciativa tem como objectivo garantir a uniformização dos processos operativos e de gestão florestal, promover a transparência e assegurar o cumprimento da legislação recentemente aprovada. “O SIF é um instrumento novo e os operadores ainda não estão totalmente habituados a ele, o que tem condicionado a emissão de licenças. Com a nova legislação, que entrou em vigor em Dezembro de 2024, novas regras foram estabelecidas para o licenciamento”, explicou Falume.

O responsável adiantou ainda que foram aprovados instrumentos complementares à legislação vigente, incluindo uma resolução que estabelece quotas para a exploração de madeira, a ser implementada até 23 de Maio de 2025, e um diploma que aprova os modelos de Licenças de Exploração Florestal, a entrar em vigor em 3 de Junho de 2025.

Além disso, o SIF enfrenta desafios relacionados à adaptação dos operadores florestais às novas normas de exploração, que exigem a elaboração de um plano de exploração e o geo-referenciamento das áreas onde a exploração dos recursos florestais será realizada.

Destaques da semana

SIGA PARA AS PRÓXIMAS NOTÍCIASSUGESTÕES