Fauna bravia mata três pessoas em Doa e obriga comunidades a reforçar medidas de protecção

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O distrito de Doa, na província de Tete, registou este ano mais de oitenta casos de conflito entre humanos e fauna bravia, resultando em três fatalidades. A maioria destes incidentes ocorreu no posto administrativo de Chueza.

César Frenque, director interino dos Serviços das Actividades Económicas de Doa, informou que, para mitigar este problema, foram estabelecidos comités comunitários com o intuito de sensibilizar a população sobre a importância de cultivar em blocos, bem como de implementar técnicas de afugentamento de animais nas machambas.